In volo sul mare: lo spettacolo del kitesurf sul Lungomare Cristoforo Colombo

TERMOLI. Il meteo propizio, con un vento freddo come colonna sonora, il sole ad illuminare le ultime ore della giornata e la tranquillità di una spiaggia deserta sono state lo sfondo perfetto per il kitesurf.

Lo spettacolo, non così insolito sulla costa termolese che negli ultimi anni è divenuta un appuntamento quasi fisso per gli amanti degli sport estremi, è andato in scena nel tardo pomeriggio di giovedì 28 aprile sul Lungomare Nord, quasi a ridosso della torretta: tre gli atleti che hanno sfidato il forte vento che ha interessato la cittadina adriatica, destreggiandosi fra le onde e librando sul pelo dell’acqua come libellule.

A fare da sfondo un orizzonte unico, con il sole quasi al tramonto, un cielo azzurro colorato dagli aquiloni che hanno trascinato gli atleti per diversi metri dalla costa, nell’oasi naturale del Lungomare Cristoforo Colombo. Un palcoscenico perfetto sia per passare qualche ora di libertà, sia per allenarsi in vista di qualche gara.

Lo spettacolo dello sport estremo ha incuriosito molti amanti della camminate che si sono fermati a scattare foto e riprendere il gruppo di kitesurfer sfidare le onde e il vento.

Galleria fotografica