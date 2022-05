Il circolo tennis ricorda Marianna Salemme

TERMOLI. Emma Valletta, classifica italiana 2-1 e numero 368 del ranking mondiale junior, sarà tra le partecipanti dell’Open femminile da tremila euro di montepremi organizzato dall’Associazione Tennis Termoli. La kermesse adriatica, interamente dedicata a Marianna Salemme, è stata organizzata dal nuovo entourage giallo-rosso del neo Presidente Alberto Mastrangelo che punta a rilanciare l’immagine del club anche attraverso tornei di alto livello come questo.

Emma Valletta (classe 2004) si allena in Umbria e si è fatta spazio nel comparto mondiale juniores grazie soprattutto alle vittorie ottenute in Egitto nel 2021 ed altri acuti piazzati in tornei nell’est Europa. L’atleta, che certamente sarà accreditata della testa di serie numero uno del seeding, sta cercando di entrare in classifica Wta e rappresenta, al momento, il miglior colpo messo a segno da Dino Ruscetti che del torneo termolese è il Direttore.

Alle spalle della professionista ci sarà un’altra ventina di atlete di ottimo livello, tutte semiprofessioniste (più che altro di seconda categoria) e proiettate verso il tennis che conta. All’appello ha risposto presente anche Beatrice Guccione (2-8 dell’A.T. Campobasso) che è reduce dalle belle prestazioni sciorinate sui rettangoli rossi di Villa De Capoa nell’ambito del recente Super Next Gen.

