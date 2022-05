Memorial Marianna Salemme, all’open di Termoli Catini e Grymalska

TERMOLI. Rimodulato il main draw del Memorial Salemme. Il walzer di iscrizioni che non è ancora terminato, ha portato ad avere un nuovo programma: non ci sarà Emma Valletta che era, fino a poche ore fa, la punta di diamante del parterre termolese. L’atleta (classifica italiana 2-1 e numero 368 del ranking mondiale junior) ha disdetto la sua partecipazione all’Open da tremila euro di montepremi dedicato a Marianna Salemme ma l’entourage del Presidente Mastrangelo ha subito rimpiazzato il “pezzo da novanta” con altre due giocatrici di caratura internazionale e non meno conosciute agli addetti ai lavori. Sarà presente sui campi in terra rossa della Villa Comunale adriatica, Chiara Catini (numero 777 della graduatoria mondiale) ed è data per certa anche la presenza di Anastasia Grymalska (503 WTA). I due colpi messi a segno da Dino Ruscetti, Direttore del torneo, impreziosiscono non poco un parterre che già in partenza era pieno di semiprofessioniste. Sono, intanto, iniziati i primi match interlocutori valevoli per il comparto di qualificazione: nello scenario incantevole dell’Associazione Tennis Termoli si stanno dando battaglia le giocatrici con classifica italiana più bassa (per lo più si tratta di tenniste di serie C). Tra queste c’è Federica Papa, tesserata con un club campano ma molisana d.o.c.. La giovane tennista di Bojano (classificata 3-1) cerca uno dei due pass disponibili per approdare tra le top-players del tabellone finale.

Dirigerà le operazioni Stefano Lombardi che come al solito è tenuto in seria considerazione dagli organismi arbitrali nazionali, quando in Molise vengono organizzati tornei di livello altissimo.