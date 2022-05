Piazza d'onore per Giusy Fatima Pia De Sanctis al meeting di Sabaudia

TERMOLI. La giovane vogatrice termolese, già nel giro delle nazionali remiere, Giusy Fatima Pia De Sanctis, ha partecipato al 2° meeting nazionale di società e master e meeting nazionale allievi-cadetti di Sabaudia, nelle acque del lago di Paola.

La nostra Giusy è stata selezionata dalla società del Monopoli per quanto riguarda il canottaggio a sedile mobile e si è classificata seconda nella categoria cadetti.

Anche partecipando attraverso un'altra società ha comunque portato in alto i colori della sua Termoli e del Circolo canottieri.

La nostra Giusy si è messa in evidenza anche in questa disciplina olimpionica e tutti noi speriamo possa coronare il suo sogno olimpionico. Sicuramente da lassù in cielo il suo primo tifoso, il papà Rocco, che non si perdeva una gara delle sue l’avrà guardata e guidata verso questi successi.