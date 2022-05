Campionati nazionali di salto a ostacoli, amazzoni molisane in gran spolvero

CAMPOMARINO. Il "Maneggio di O" in trasferta a San Giovanni in Marignano. Alcune allieve del centro sportivo, accompagnate dagli istruttori Francesco Vaccarella e Giuseppe Di Buono, hanno partecipato al concorso Nazionale 5* presso l'Horses Riviera Resort, nei giorni 6-7-8 maggio portando a casa buoni risultati e grandi soddisfazioni! Le allieve che hanno partecipato ai tre giorni di gara sono Helena La Barbera che ha gareggiato nella B100, ottenendo un secondo e un terzo posto nei tre giorni di concorso. Fernanda Cravetti sempre nella B100 ottiene un terzo posto nell'ultimo giorno di gara. Alice Mazzocchetti percorso netto nella LB80 per due giorni consecutivi. Mariachiara La Barbera classificata al primo posto nella prima giornata di gara e percorso netto nei due giorni consecutivi nella L70.

Gaia Cornacchione classificata seconda nella prima giornata di gara e percorso netto nei due giorni consecutivi nella L70. Lara Stramenga anche lei percorso netto nella L70. Tutte le ragazze sono state premiate e portano a casa oltre alle coppe e alle medaglie un bagaglio di esperienza più ricco e formativo. Contenti e soddisfatti gli istruttori e i genitori che hanno supportato le giovani amazzoni. Ad accompagnare tutto il gruppo in trasferta la mascotte del Maneggio di O il piccolo Paolo di 10 mesi, figlio dell'istruttore Francesco Vaccarella.

