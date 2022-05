Alessio De Santis vince in volata la 25^ Mediofondo Alberobello-Murge

TERMOLI. É stata una domenica di gloria per il Team De Santis Bike Store di Termoli alla 25^ Mediofondo svoltasi ad Alberobello. La società presieduta da Maurizio De Santis ha lasciato il segno in termini di risultati. In terra pugliese, il molisano Alessio De Santis conquista la vittoria imponendosi in uno sprint davanti a Latesoriere Francesco (Team Eracle) e Zizzi Piero (Team Airone Leo). Organizzata dalla Spes Alberobello, la gara si é svolta su un percorso impegnativo di 85km con un dislivello di 1100mt dove ha visto la partecipazione di 500 atleti iscritti. A far festa insieme ad Alessio De Santis, anche i compagni di squadra del Team che si sono messi in evidenza e contribuito alla vittoria con Maurizio De Santis (1^ Categoria M6), Riccardo De Santis e Giancarlo Ronchetti. Un ringraziamento in particolare vanno agli Sponsor che ci supporteranno per tutto il 2022: De Santis Bike Store, La Molisana, Garofalo Mobili e Interni Selezione Arredo (Scavolini Store Termoli)

