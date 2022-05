Powerlifting, triplo record italiano da 300 chili di Alessandra Gentilucci

TERMOLI. Ancora una volta dobbiamo registrare un’ottima performance di un’atleta termolese, conseguita nella gara nazionale FIPL, che si è svolta il 30 aprile scorso in provincia di Milano, di “Classic Powerlifting”. L’atleta Alessandra Gentilucci, allenata dal coach Fabrizio Carotenuto, ha conseguito infatti il record italiano di squat con 107,5 kg ed il record italiano di stacco con 132,5 kg. Con un totale di 300 kg che rappresenta anch’esso il record italiano sul totale delle tre prove disputate, conquistando il titolo di campionessa italiana nella categoria -43 kg junior.

Alessandra ci racconta che la vittoria è stata costruita giorno dopo giorno, con mesi di allenamento, con tanta pazienza e sacrificio, nella palestra dell’associazione sportiva House of Strength, nata da pochi mesi, che le ha offerto un grande supporto.

Ripensando al secondo posto dello scorso anno questa volta – racconta Alessandra – sono scesa in pedana con una consapevolezza diversa e la convinzione di essere più forte: anche se ogni gara ha una storia diversa, avevo l’idea che meritavo di più.

La prima prova di squat, provata e curata nei minimi dettagli durante gli allenamenti in palestra, fila liscia: è già record italiano con 107,5 kg.

Sulla panca piana – dice Alessandra – il coach Fabrizio Carotenuto mi consiglia la strada della prudenza: non vado oltre i 60 kg, per me facili e sicuri.

Sono quasi certa di rifarmi sulla prova dello stacco da terra - racconta: prova con un bilanciere con 125 kg, un carico fatto e rifatto in allenamento. Tutto va bene, si garantisce un ottimo risultato.

A questo punto – racconta - decido col coach di azzardare una follia, un sogno da realizzare che ci siamo detto e ripetuto per mesi. Tentare i 300 kg totali, che significa superare di 27,5 kg l’attuale record italiano: a fine gara non è certo un risultato scontato. La tensione è forte.

Provo a chiamare una seconda prova di stacco a 132,5 kg.

È un carico sollevato solo un’altra volta prima di allora, ma sembra che oggi vada tutto liscio – racconta Fabrizio Carotenuto. Alessandra afferra il bilanciere con sicurezza e lo spara in aria: così realizza il nostro sogno, porta a casa il primo posto ed il nuovo record italiano.

A fine gara Alessandra, soddisfatta del risultato, rivolge un affettuoso grazie ai ragazzi dell’Associazione sportiva House of Strength che le hanno fatto sentire il loro tifo, quasi fossero fisicamente presenti alla competizione ed al coach Fabrizio che ha creduto in lei e le ha insegnato a non mollare, avendo piena fiducia nelle sue capacità.

Galleria fotografica