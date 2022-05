A 13 anni è un fenomeno, Nicolas Ficocelli pluri-campione italiano di danza sportiva

CAMPOMARINO. Lo seguiamo da quando di anni ne aveva 11, crescendo è riuscito anche a elevare le già fantastiche prestazioni da ballerino junior e così, Nicolas Ficocelli, da Campomarino, è diventato pluri-campione italiano.

Ballerino Internazionale di danza sportiva della scuola Asd Peter Pan di Termoli della maestra Eliana Elia ai Campionati Italiani di Categoria 2022 Fids (Federazione Italiana Danza Sportiva ) che si sono svolti a Massa Carrara dal 22 al 25 aprile, ha fatto il pieno di medaglie D'oro, conquistando tutti i titoli possibili, nelle varie discipline in gara, della sua categoria 13-14 anni, classe As: campione Italiano di Hip hop, campione Italiano di Hip hop Battle, campione italiano di Electric boogie/popping, campione italiano di Street show. Inoltre, conquista anche il primo posto nel duo di Hip hop, Electric boogie e Street show e per finire un secondo e un terzo posto con il grande e piccolo gruppo.

