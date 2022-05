Natural Nfbi dell’Adriatico, la sfida tra body builder in scena a Termoli

TERMOLI. Questa mattina presso la Torretta Belvedere di Termoli è stato presentato il primo Grand Prix “Natural NFBI dell’Adriatico” organizzato dall’associazione “House of Strenght”.

Erano presenti l’assessore alla Cultura, Sport e Turismo Michele Barile e il presidente dell’associazione “House of Strenght” Fabrizio Carotenuto che organizza l’evento.

Sono 23 gli atleti body builder, di cui tre donne e due stranieri provenienti dal Marocco e Serbia, che si sfideranno sul palco del cinema Sant’Antonio domani e domenica.

È la prima manifestazione del genere che viene organizzata a Termoli e che si prefigge di diventare un appuntamento fisso del genere anche per gli anni a venire.

In città, oltre agli atleti, arriveranno anche allenatori, accompagnatori e familiari per un evento che punta anche alla promozione della città adriatica.

Il primo Grand Prix “Natural NFBI dell’Adriatico” rappresenta anche una opportunità per gli atleti in gara che, qualificandosi, potranno avere accesso alle fasi nazionali che si svolgeranno nel prossimo mese di ottobre a Firenze.Natural Nfbi dell’Adriatico, la sfida tra body builder in scena a Termoli





Di seguito la nota dell’associazione “House of Strenght”

L’Associazione Sportiva dilettantistica “House of Stretch”, nata alla fine del 2021, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive in genere, in particolare si propone di promuovere ed incrementare l’attività agonistica nel settore della pesistica, Fitness, Powerlifting e Bodybuilding,

attualmente ancora carente in ambito regionale, ma che promette notevoli potenzialità.

A tal fine l’Associazione Sportiva “House of Strength” si è proposta di organizzare a Termoli la prima edizione del Grand Prix Natural dell’Adriatico NBFI, una manifestazione agonistica che si svolgerà nei giorni 27 e 28 maggio prossimi, nei locali del Cinema-Teatro “S. Antonio”. La competizione è patrocinata dalla NBFI (Natural Bodybuilding & Fitness Italy) secondo gli standard qualitativi concordati nel “Protocollo d’intesa 2022” stipulato con la “House of Strength” ASD.

La gara consiste nel confronto fra atleti appartenenti alla medesima categoria, che sono valutati da cinque “Giudici Nazionali NBFI” mediante l’applicazione dei “parametri estetici di muscolarità, condizione e simmetria corporea”. Sono stati ammessi soltanto gli atleti in regola col tesseramento annuale NBFI ed in possesso del certificato medico agonistico. Appositi operatori GQS, prima della gara, si occuperanno di effettuare agli atleti i test antidoping.

In base al Protocollo di Intesa sarà cura della NBFI gestire, in accordo con gli organizzatori della gara, le pagine social per pubblicizzare adeguatamente lo svolgimento del “Grand Prix”. Inoltre il resoconto della gara e le foto degli atleti partecipanti saranno pubblicati sul sito e sulla pagina social della NBFI. I primi classificati di ciascuna categoria acquisiscono di diritto la partecipazione al Campionato Nazionale NBFI per l’anno 2022.

La fase delle iscrizioni alla gara si è conclusa il 22 maggio: complessivamente si confronteranno nelle categorie definite dal Regolamento internazionale ventitré atleti, provenienti in prevalenza dalle regioni del centro Italia. Il pomeriggio di venerdì 27 si terrà la registrazione di altezza e peso degli atleti concorrenti, per costituire le varie sotto-categorie; la manifestazione prenderà il via sabato 28 alle ore 9.30.

I primi tre classificati di ciascuna categoria saranno premiati con coppe, medaglie e ticket promozionali. A tutti gli atleti partecipanti sarà offerta una medaglia commemorativa in ricordo dell’adesione all’evento sportivo. Le categorie previste in competizione sono le seguenti:

Men’s Bodybuilding

Men’s Physique

Men’s Athletic

Men’s Classic Physique

Women’s Bikini Divas

Sono previste 2 categorie internazionali riservate ad atleti che non hanno la cittadinanza italiana.

In considerazione del periodo dell’anno in cui si svolge la manifestazione e del suo carattere di originalità, si auspica che l’evento sportivo, opportunamente pubblicizzato e sponsorizzato, abbia una ripercussione locale in termini di attrazione turistica. La competizione prevede lo svolgimento di un vero e proprio spettacolo nel Cinema-Teatro “S. Antonio”, con la partecipazione di uno staff di assistenti ed un presentatore, per garantire il corretto svolgimento della gara. La manifestazione sarà aperta al pubblico nel rispetto della vigente normativa in materia igienico-sanitaria.

esidente dell’associazione “House of Strenght” Fabrizio Carotenuto. Ventitre gli atleti body builder, di cui tre donne e due stranieri provenienti dal Maroco e

L’Associazione Sportiva dilettantistica “House of Strength”, nata alla fine del 2021, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive in genere, in particolare si propone di promuovere ed incrementare l’attività agonistica nel settore della pesistica, Fitness, Powerlifting e Bodybuilding, attualmente ancora carente in ambito regionale, ma che promette notevoli potenzialità.

A tal fine l’Associazione Sportiva “House of Strength” si è proposta di organizzare a Termoli la prima edizione del Grand Prix Natural dell’Adriatico NBFI, una manifestazione agonistica che si svolgerà nei giorni 27 e 28 maggio prossimi, nei locali del Cinema-Teatro “S. Antonio”. La competizione è patrocinata dalla NBFI (Natural Bodybuilding & Fitness Italy) secondo gli standard qualitativi concordati nel “Protocollo d’intesa 2022” stipulato con la “House of Strength” ASD.

La gara consiste nel confronto fra atleti appartenenti alla medesima categoria, che sono valutati da cinque “Giudici Nazionali NBFI” mediante l’applicazione dei “parametri estetici di muscolarità, condizione e simmetria corporea”. Sono stati ammessi soltanto gli atleti in regola col tesseramento annuale NBFI ed in possesso del certificato medico agonistico. Appositi operatori GQS, prima della gara, si occuperanno di effettuare agli atleti i test antidoping.

In base al Protocollo di Intesa sarà cura della NBFI gestire, in accordo con gli organizzatori della gara, le pagine social per pubblicizzare adeguatamente lo svolgimento del “Grand Prix”. Inoltre il resoconto della gara e le foto degli atleti partecipanti saranno pubblicati sul sito e sulla pagina social della NBFI. I primi classificati di ciascuna categoria acquisiscono di diritto la partecipazione al Campionato Nazionale NBFI per l’anno 2022.

La fase delle iscrizioni alla gara si è conclusa il 22 maggio: complessivamente si confronteranno nelle categorie definite dal Regolamento internazionale ventitré atleti, provenienti in prevalenza dalle regioni del centro Italia. Il pomeriggio di venerdì 27 si terrà la registrazione di altezza e peso degli atleti concorrenti, per costituire le varie sotto-categorie; la manifestazione prenderà il via sabato 28 alle ore 9.30.

I primi tre classificati di ciascuna categoria saranno premiati con coppe, medaglie e ticket promozionali. A tutti gli atleti partecipanti sarà offerta una medaglia commemorativa in ricordo dell’adesione all’evento sportivo. Le categorie previste in competizione sono le seguenti:





Men’s Bodybuilding

Men’s Physique

Men’s Athletic

Men’s Classic Physique

Women’s Bikini Divas





Sono previste 2 categorie internazionali riservate ad atleti che non hanno la cittadinanza italiana.

In considerazione del periodo dell’anno in cui si svolge la manifestazione e del suo carattere di originalità, si auspica che l’evento sportivo, opportunamente pubblicizzato e sponsorizzato, abbia una ripercussione locale in termini di attrazione turistica. La competizione prevede lo svolgimento di un vero e proprio spettacolo nel Cinema-Teatro “S. Antonio”, con la partecipazione di uno staff di assistenti ed un presentatore, per garantire il corretto svolgimento della gara. La manifestazione sarà aperta al pubblico nel rispetto della vigente normativa in materia igienico-sanitaria.