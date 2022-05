Alice Martino al Gran Galà di ginnastica artistica in Campania

MONTECILFONE. Oggi e domani, l'associazione sportiva ginnastica "My life" di Termoli porterà in gara al Gran Galà di Ginnastica Artistica (dove saranno presenti molti rappresentanti di tutte le regioni d'Italia), che si svolgerà a Pomigliano D'Arco (NA), l'atleta Alice Martino, classe 2008, di Montecilfone, per la categoria juniores in rappresentanza del Molise.

A seguirla il tecnico Francesca Zampillo, tecnico italiano di ginnastica artistica (ex ginnasta), nata ad Ischia, ma residente a Termoli già da qualche anno, nota alle scene per aver fatto gareggiare e portare alla Vittoria il Molise (sempre categoria Juniores) in questa manifestazione nel 2016, Molise che fino ad allora mancava dalle scene da tanti anni in questo sport. Il tecnico in seconda è Giorgio Guidi.

«Speriamo che il tutto sia di buon auspicio per la ripresa delle attività di ginnastica artistica che dovrebbero riprendere dopo l'estate», ha detto Giorgio Guidi, in bocca al lupo all'atleta Alice per la gara ed ai suoi coach con cui ha tanto lavorato in questo periodo.

