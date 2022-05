Sport e inclusione, alla primaria di via Po il basket in carrozzina

TERMOLI. Il giorno 26/05/2022 presso la scuola primaria di via Po si è svolta una giornata all’insegna del rispetto e dell’inclusione.

Gli alunni delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di I Grado e quarte e quinte della Scuola Primaria, hanno assistito a una partita di basket in carrozzina.

L’Istituto Comprensivo si è sempre speso per valorizzare ed insegnare ai propri alunni l’importanza dell’inclusione in ogni ambito quindi si è pensato di dedicare un momento allo sport quale veicolo di coesione e socializzazione al fine di potenziare sempre e in ogni contesto le peculiarità che ognuno ha.

L’evento fortemente voluto dal Dirigente Scolastico prof.ssa Luana Occhionero è stato organizzato con la collaborazione del prof. di Educazione Fisica Ottavio Di Marco ed ha visto la partecipazione del Delegato FIPIC Molise Umberto Anzini, di tutta la squadra Fly Sport Molise e la dott.ssa Marialuisa Forte.

Bambini e ragazzi non sono stati semplici spettatori poiché è stata data loro la possibilità di sperimentare questo sport e le sue modalità di gioco. Tale iniziativa è stata da loro accolta con molto entusiasmo e curiosità.

Come affermato dal Delegato Umberto Anzini “Questa è stata per tutti un’occasione per scoprire qualcosa di nuovo e provare a guardare il mondo da una prospettiva diversa”

Galleria fotografica