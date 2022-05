Alice Martino porta il sole di Napoli in Molise

TERMOLI. Sono stati giorni con più di qualche nube in questi giorni a Termoli e dintorni.

Ma oggi, domenica 29 maggio, possiamo affermare con certezza che c'è un po' di sole, arrivato direttamente dalla Campania grazie ad Alice... e come la famosa fiaba di Walt Disney, la nostra piccola ginnasta si è trovata "catapultata" in questo scenario, tanto è stato lo stupore e la meraviglia di parteciparvi.

Ma partiamo dall'inizio. Francesca Zampillo, tecnico italiano di ginnastica artistica, ormai residente a Termoli da qualche anno, è stata invitata a rappresentare il Molise con la sua associazione "Ginnastica My Life" di Termoli. Ha riunito nel breve le sue ex ginnaste (avendo allenato a Montecilfone ragazze del posto e di paesi limitrofi togliendosi tante belle soddisfazioni, come ad esempio la vittoria del campionato italiano maschile e grandi piazzamenti nella categoria femminile).

La scelta è andata sulla ginnasta Alice Martino, che nonostante il poco tempo per allenarsi è arrivata al successo in una delle discipline non proprio facili e cioè il primo posto nel trampolino elastico, con programma regolamentare e classifica d'attrezzi.

Nonostante il Molise avesse portato a concorrere solo lei, rispetto alle altre regioni che hanno avuto più atleti a disposizione, dopo un avvio non facile, Alice non si è mai persa di coraggio e alla fine è arrivato il podio! Un primo posto che l'ha fatta scoppiare in lacrime insieme ai due tecnici, Francesca e Giorgio, e soprattutto alla mamma Paola.