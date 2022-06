Memorial Daniele Rettino, testa a testa tra Termoli e Nola

TERMOLI. Ha preso il via ieri, giovedì 2 giugno la 14^ edizione del “Memorial Daniele Rettino“ giovane e promettente arbitro della sezione A.I.A. di Termoli, scomparso giovanissimo in modo tragico. Anche quest’anno l’evento si è tenuto presso il lido Balneare “Cala Sveva Beach Club” di Termoli dove ci saranno incontri, giochi e anche momenti di socializzazione.

Presenti le sezioni AIA del Molise Assieme a Termoli, Campobasso e Isernia, ma questa volta a differenza delle precedenti edizioni soprattutto negli ultimi anni a causa della pandemia, sono presenti delegazioni di sezione Aia di Nola, Macerata. Le delegazioni in questi giorni si sfideranno sulla sabbia in discipline tipo calcio sulla sabbia, beach volley e beach tennis, alla fine ci sarà una sezione delle presenti che vincerà il Trofeo del Memorial Rettino.

Come sempre a sostenere l’evento il vice presidente della sezione Avis di Termoli Mario Ianieri, la sezione dei donatori molto vicina a quella arbitrale, Luigi Rettino il papà dello sfortunato Daniele a cui è dedicata la sede termolese e la presenza di un dirigente nazionale, lo scorso anno venne proprio il Presidente A.I.A. Alfredo Trentalange, quest’anno invece la recanatese Katia Senesi entrata lo scorso anno voluta dal Presidente Trentalange nel comitato nazionale degli arbitri. Katia, la prima donna a rivestire una simile carica.

A risposta del fatto ormai acclarato che l’arbitro di calcio, è un ruolo che può essere ricoperto senza indugi o falsi pregiudizi sciocchi, in modo più che egregio anche da una rappresentante femminile, non a caso dalla prossima stagione la serie A avrà anche un arbitro donna tra i fischietti Maria Sole Ferrieri Caputi, 32enne livornese, laurea in Sociologia a Firenze. Noi abbiamo intervistato nella prima giornata del Memorial Rettino il presidente della sezione termolese Luca Tagarelli.

Nel frattempo dopo le prime gare sportive tra le sezioni questa è la classifica:

Sezione Punti G.F. G.S. D.P.

Termoli 9 12 8 4

Nola 9 13 11 2

Campobasso 6 10 8 2

Macerata 3 7 9 -2

Isernia 3 7 13 -6









Galleria fotografica