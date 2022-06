Bocce, al via il 37° trofeo città di Termoli

TERMOLI. È tutto pronto per la disputa del 37° Trofeo Città di Termoli, gara Nazionale di bocce, specialità Coppia, organizzata dalla Bocciofila Madonna delle Grazie Termoli, club presieduto dall'eclettico Gianfranco Di Fonso.

La gara avrà inizio alle ore 9 di domenica 5 giugno 2022 con i gironi eliminatori, che si disputeranno nei bocciodromi di Termoli, Campobasso, Vinchiaturo, Oratino e Ripalimosani.

Dalle ore 15, le otto coppie finaliste si ritroveranno al Bocciodromo Comunale di via Asia a Termoli per la disputa degli incontri che, dai quarti di finale, condurranno alla finalissima.

62 le coppie al via, per un totale di 124 atleti in gara, in rappresentanza di società delle due province molisane, di Rimini, Pescara, Chieti, Foggia, Roma, Frosinone, Napoli, Benevento, Caserta, Salerno e Potenza.

"Ringrazio lo staff della Madonna delle Grazie Termoli per il lavoro svolto nell'organizzazione della kermesse nazionale - il commento del Presidente Di Fonso - un grazie anche alla Federbocce Molise e al suo Presidente Giuseppe Formato per il supporto dato nelle ultime settimane. Aspetto tanti appassionati e amici nel pomeriggio di domenica".

La FIB Molise approfitterà dell'importante gara di Termoli per ufficializzare una manifestazione federale di prestigio, che la Federazione Italiana Bocce ha assegnato alla Città di Termoli, in programma il 15 ottobre 2022 al Bocciodromo Comunale di via Asia.