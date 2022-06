A Malta l'omaggio alla memoria di Pasqualino Lamolle

Omaggio a Pasqualino Lamolle

SANTA CROCE DI MAGLIANO. A poco più di due mesi dalla sua scomparsa, il ricordo del 40enne Pasqualino Lamolle, spentosi a poche ore dal suo compleanno, è ancora vivissimo a Santa Croce di Magliano.

Un giovane solare, educato, senza vizi, attaccato alla famiglia e ai valori della vita. Tutto casa e lavoro.

Dopo il diploma superiore aveva preferiti continuare l’attività del papà che aveva una piccola impresa edile/artigianale e inoltre aveva una piccola palestra dove la sera insegnava arti marziali ai bambini.

In sua memoria la scuola Ikka Europe ieri a Malta ha premiato con la “cintura nera” alla memoria, il caro Pasqualino per la sua innata passione per le arti marziali, il suo altruismo e la sua educazione allo sport che è riuscito a trasmettere anche a tantissimi ragazzi nel suo purtroppo breve percorso di vita.