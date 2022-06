Ancora sul podio nel body building, Alex: «Ai giovani dico di non cercare scorciatoie»

TERMOLI. Una vecchia conoscenza, vecchia per modo di dire, ovviamente, è balzata di nuovo alla ribalta della cronaca sportiva per un podio conquistato nell’ambito del Grand Prix Natural dell’Adriatico 2022, che ha tenuto banco a Termoli nell’ultimo fine settimana di maggio.

Parliamo di Alessio Piscino, detto Alex, sanseverese di origine e termolese d’adozione, unico iscritto della nostra città a questa manifestazione organizzata da Fabrizio Carotenuto, sotto l’egida della Nbfi.

Alex, che già in passato aveva ottenuto successi e podi in numerose competizioni di body building, ha conseguito il terzo posto nella categoria riservata agli over 35, denominata “Men’s Phisyque”, una delle dodici in cui erano divisi i partecipanti.

Di questa esperienza, vissuta ad atleti di tutta Italia, anche altri molisani, Alex ci ha voluto rappresentare la passione alla base del sano agonismo: «Molti già conoscono il mio curriculum sportivo nella disciplina del fitness, nella categoria dei Men’s physique, nata come stereotipo di fisico da copertina il quale sposava perfettamente il mio ideale di corpo da costruire in palestra, dove mi vede impegnato generalmente con 5 allenamenti settimanali, seguendo diete appropriate per ottenere determinati e sperati risultati, seguendo suggerimenti tecnici dell'amico Ermanno Colonna, campione di body building. Quest'anno ho aperto la mia stagione agonistica disputando una gara nella città in cui vivo da anni Termoli.

Ho scelto debutto per dare la possibilità agli amici di potermi vedere nella mia esibizione, anche se ritengo un po’ stretto il terzo posto che mi è stato accreditato, ma va bene così, sarà uno stimolo ulteriore, proseguirò il mio cammino con gare sempre più prestigiose, che già in anni passati mi hanno visto partecipare, come l’Ibfa di Sapri, per poi accedere all'Atlantis day, rassegna molto ambita dal popolo della ghisa e continuando con altri Grand Prix estivi.

Ne approfitto, ringraziando la redazione per avermi dato modo di raccontare la mia avventura, per mandare un messaggio ai più giovani che si approcciano a questo sport, dovete credere nei vostri mezzi senza cercare scappatoie e di vivere a 360 gradi, questo sport senza rinunciare alle relazioni umane, rifugiandovi in quella morsa che spesso aliena gli atleti e sempre col sorriso perché questo è solo uno sport, non è la vita».

Galleria fotografica