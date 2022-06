Che passione per le bocce, 62 coppie si sono date battaglia alla Madonna delle Grazie

37esimo Trofeo Città di Termoli

TERMOLI. La 37^ edizione del Trofeo città di Termoli, la gara nazionale che si è svolta alla bocciofila “Madonna delle grazie”.

Una gara organizzata dalla bocciofila Madonna delle Grazie, una competizione dai grandi risvolti tecnici, agonistici e di partecipazione. Domenica scorsa 62 coppie si sono sfidate per la vittoria del trofeo.

Un totale di 124 atleti, in rappresentanza delle due società delle province molisane, ma anche delle società di Rimini, Pescara, Chieti, Foggia, Roma, Frosinone, Napoli, Benevento, Caserta, Salerno e Potenza.





Presenti per l’occasione -oltre il padrone di casa- Gianfranco Di Fonso, nonché presidente della bocciofila “Madonna delle grazie”, anche il giornalista Giuseppe Formato, nonché presidente regionale della Fib (Federazione italiana bocce), il primo cittadino Francesco Roberti, l’assessore al turismo, cultura e sport, Michele Barile e lo sponsor della bocciofila di Termoli, Giovanni Sallustio.





Una competizione combattuta, anche perché gli atleti si sono sfidati con una gran caldo - che ieri pomeriggio ha tenuto sotto scacco la città- quindi doppiamente difficile sfidarsi a certe temperature e cercare di mantenere la concentrazione giusta e la tecnica ferma.

Un luogo affollato, quello della bocciofila, dove tantissime persone -soci e appassionati- si sono riversati ad assistere al trofeo.

La finalissima conclusa al fotofinish 12-11 è stata vinta dalla coppia beneventana composta da Gianluca Tarantino e Giuseppe Mignone, della società “portacolori dei laziali della Capitino di Isola del Liri.” La coppia vincitrice ha superato -al termine di un'avvincente sfida di finale- la coppia casertana formata da Giuseppe Versione e Giovanni D'Errico, della società “Santa Barbara SS Salvatore di Sant'Arpino.”

Lo sport delle bocce, una disciplina che cresce sempre di più e che abbraccia un’ampia fascia d’età. Uno sport rilassante, ma allo stesso tempo competitivo. Ricorda un po’ il gioco del biliardo, ma su una superficie molto più ampia.





“Si è detto soddisfatto, poiché è stata una grande giornata di sport”, ha ribadito il presidente della bocciofila di via Asia, Gianfranco Di Fonso e felice per gli atleti che si sono sfidati e per la competizione stessa, che fa crescere sempre di più lo sport delle bocce.





Il presidente della Fib Molise, Giuseppe Formato ha ringraziato caldamente con queste parole: “Un grazie al sindaco Francesco Roberti, per aver dimostrato vicinanza e attaccamento allo sport e al sociale territoriale, comprendendo come nei bocciodromi si pratichi sport d'alto livello, sport per tutti e come essi siano luoghi d'integrazione e socializzazione ad alto impatto nel tessuto locale”.





Nell'occasione della competizione, con grande entusiasmo, la FIB Molise ha ufficializzato un prestigioso evento federale, che si terrà il prossimo 15 ottobre 2022. La finale della super coppa italiana della Raffa tra Caccialanza Milano e Civitanovese, che sarà ospitata dal bocciodromo Comunale di via Asia a Termoli. Un evento che vedrà collaborare Federazione Italiana Bocce, Fib Molise, Comune di Termoli e Asd Madonna delle Grazie Termoli.

La Madonna delle Grazie Termoli e la Fib Molise, inoltre, saranno protagonisti di una tappa del circuito federale del Beach Bocce: l’appuntamento è il prossimo 24 luglio 2022 al Lido La Lampara, sul Lungomare Cristoforo Colombo.

Di seguito riportiamo la classifica dei vincitori:

-Primo posto: Gianluca Tarantino e Giuseppe Mignone - della società “Portacolori dei laziali della capitino di Isola del Liri.” Benevento.

-Secondo posto: Giuseppe Versione e Giovanni D'Errico - della società “Santa Barbara Santissima Salvatore di Sant'Arpino”. Caserta.

-Terzo posto: Vincenzo Lengo e Alessandro De Castro - “Avis di Campobasso.”

-Quarto posto: Giuseppe Califano e Giuseppe Rispoli della “San Gaetano di Mercato San Severino”. Salerno.

-Quinto posto: Donato Cercia e Nazzareno Morlacchetti - della “Madonna delle Grazie” di Termoli.

-Sesto posto: Nicola Perrella e Fabiano Iapaolo della “Frosolonese”.

-Settimo posto: Rocco Ricci e Giovanni Mastrangelo del “Bocciodromo comunale di Campobasso.”

-Ottavo posto: Francesco Ciambriello - Carmine Rivetti della “San Giovanni Airola.”

-Nono posto: Ernesto Macioci - Antonio Di Franco della “Fortitudo Marino.”

Il direttore di gara è stato Antonio Dello Iacovo, arbitro nazionale dell'Aiab Campania; gli arbitri di campo, invece, sono stati Renato Mobilia e Aldo Carota.

Galleria fotografica