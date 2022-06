«Tutti al mare a piè di Castello», le bracciate di 100 ragazzi del nuoto molisano

Tutti al mare

TERMOLI. La federazione Italiana Nuoto Comitato Regionale Molise organizza un evento del settore Propaganda intitolato "Tutti al mare!".

Le gare riservate ai ragazzi dalla categoria esordienti alla categoria over si svolgono a partire dalle ore 9.30 sulla spiaggia a piè di Castello.

Alle gare di salvamento parteciperanno circa 100 atleti provenienti da tutto il Molise.

È l'ultimo incontro del circuito propaganda per concludere la stagione all'insegna del divertimento.

Sarà la prima edizione, si spera, di una lunga serie.

Molto soddisfatta l'avvocato Amelia Mascioli, delegato della delegazione regionale Molise, per il lavoro svolto dalla responsabile del settore Propaganda Antonella Manes, con lei una ventata di innovazione in un settore che da oggi include anche le gare di nuoto per salvamento sulla spiaggia.

Galleria fotografica