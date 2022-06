Open day al Golf club di Termoli, fare sport a contatto con la natura

Open day al Golf club di Termoli

TERMOLI. Il vento, che resta significativo sulla costa, ha contribuito a spazzare un po' di nuvole e questo ha facilitato lo svolgimento dell'Open day di golf in contrada Pozzo Pisano, a Termoli.

Una mattinata dove diverse famiglie, specie con bambini, hanno ritenuto di accogliere l'invito della famiglia Masciantonio e di Ida, che approcciare lo sport per eccellenza che rappresenta il rispetto delle regole a contatto con la natura.

Una biodiversità rigogliosa, come quella della valle del Sinarca.

Soci storici, appassionati e chi vuole avvicinarsi al mondo del golf, uniti per un giorno sul campo pratica attorno a cui sta nascendo il percorso delle prime tre buche, che daranno nuovo impulso alla struttura, che ha visto anche raddoppiati gli spazi sociali a disposizione.

Certo, sacrifici notevoli e inevitabili per portare avanti un fiore, anzi un prato all'occhiello della città di Termoli, forse non apprezzato fin in fondo come invece dovrebbe essere, ma sta di fatto che da anni rappresenta quel punto di riferimento per golfisti di vecchia e nuova generazione, da qui anche l'imprinting con le scuole, per diffondere e seminare la passione tra i bambini.

L'Open day proseguirà col maestro Giancarlo Mancini proseguirà dalle 16 alle 19.30.

Non appena le nuove tre buche saranno approntate, si preannunciano stagioni magistrali a colpi di drive, ferri e legni, col percorso che circonda il campo pratica e che si incastona nell’ambiente circostante, tra bunker di sabbia, ben 4, le insidie più grandi per chi vuole portare a termine col minor numero possibile di colpi il tracciato da par 11 e anche un laghetto.

Insomma, ce ne sarà per tutti i gusti e coloro che approfitteranno della possibilità di usufruire delle lezioni collettive che partiranno dopo l’Open Day, avranno così a disposizione un perimetro in cui mettersi ulteriormente alla prova, anche per stimolare il proprio livello agonistico.

Il percorso, che sarà omologato dalla FederGolf nazionale, raddoppierà le superfici a disposizione degli sportivi, dei praticanti e di chi vorrebbe approcciarsi al golf, passando da 2,5 a 5 ettari, con le tre buche divise in due par 4 e un par 3, sempre supportati da storici soci del campo pratica e soprattutto dall’istruttore di club Giancarlo Mancini.

Galleria fotografica