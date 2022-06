Giovani e giovanissimi triatleti crescono, terzetto in gara a Montesilvano

TERMOLI. Anche il Molise presente con gli atleti giovanissimi, Oreste, Giuseppe nella categoria Ragazzi e Massimiliano nella categoria mini cuccioli, nelle prove dei campionati nazionali di triathlon. I tre portacolori della Termoli Triathlon, si sono confrontati nelle rispettive categorie giovanili, con gli oltre 2mila atleti, nella manifestazione Nazionale che la Federazione Italiana triathlon ha organizzato a Montesilvano nei giorni 11 e 12 giugno.

In condizioni climatiche critiche si è riusciti a portare a termine una manifestazione che ha visto la partecipazione di società provenienti da tutte le regioni d'Italia. Un fine settimana, che ha visto la presenza, di oltre 3000 persone, tra atleti, accompagnatori, tecnici ed organizzatori, che ha premiato la regione Abruzzo e il comune di Montesilvano nel progetto. Manifestazione che ha "sacrificato" per modo di dire, per tre giorni, la circolazione del traffico, con la chiusura totale del traffico su buona parte del lungomare.

Il triathlon, sport ecosostenibile e trainante per il turismo, un modo per far conoscere la storia, la cultura e far vivere e toccare le bellezze di un territorio.

A dire dei tre giovanissimi atleti molisani è stata un'esperienza dura ma stupenda. I genitori preoccupati prima delle gare, ma felicissimi dopo, nel vedere i propri figli sorridere dopo le prove nella triplice disciplina. Nella categoria ragazzi 300 metri di nuoto, 4 km di mtb e 2 km di corsa, categoria mini cuccioli 6/7 anni sulla distanza di 25 mt di nuoto, 500 mt di mtb e per finire oltre 200 mt di corsa. Il delegato regionale Fitri, ringrazia il mondo della Scuola, dirigenti è docenti, perché sono ragazzi che hanno conosciuto la multi-disciplina con i vari progetti realizzati, campionati studenteschi, sport attivo junior ecc. Ma soprattutto un grazie a genitori e alunni.

