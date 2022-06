Rally, il termolese Alfredo Marco Iacovella in gara ad Alatri

TERMOLI-ALATRI. Alfredo Marco Iacovella il nostro pilota di auto da rally termolese, domenica svolgerà la prima gara valevole per il trofeo centro e Coppa Italia slalom 3^ zona che si terrà a Alatri (FR) e dove sarà presente a tutte le gare del medesimo, in più Alfredo Marco Iacovella è iscritto anche al campionato sociale 2022 organizzato dalla scuderia RO racing, lui è pilota della A.S.D Elmo Motor Racing di Termoli. Un in bocca al lupo per lui e il suo team sempre assieme all’orgoglio termolese.









