Alessandra Gentilucci convocata per i mondiali di powerlifting in Turchia

TERMOLI. Un’altra bella sorpresa per il mondo sportivo termolese, la pesista Alessandra Gentilucci, allenata da Fabrizio Carotenuto, è stata convocata per il campionato mondiale di powerlifting. La rassegna iridata è programma in Turchia dal 28 agosto al 4 settembre 2022.

«Abbiamo tanto desiderato questo obiettivo, abbiamo lavorato duramente per realizzarlo e averlo conquistato ci riempie di gioia ed entusiasmo! Alessandra col suo impegno e talento sta bruciando le tappe, solo l'anno scorso la prima esperienza in una gara nazionale, aggiudicandosi il secondo posto al campionato italiano. Dopo solo 12 mesi, voliamo per giocarci i Mondiali! Tutto questo è così bello e assurdo che ho la pelle d'oca! Buona fortuna a noi!»

La convocazione è stata ottenuta per i risultati avuti con la formazione della House of Strength.

