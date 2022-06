Rally, il termolese Marco Iacoviello trionfa nel ‘5° slalom due comuni’

ALATRI-TERMOLI. Ebbene il nostro pilota di auto su specialità slalom, Marco Iacoviello che nell’ultimo week end è sceso in pista ad Alatri (FR) per l’evento “5 Slalom due comuni valevole per il trofeo Centro Italia e Coppa Italia 3^Zona di classe A 1,4”, lui Marco, si è classificato primo con sulla sua Peugeot 106 XSI.

In pratica Marco ha guadagnato punti preziosi per il suo score personale, adesso si concederà un turno di riposo e domenica prossima non andrà a Monopoli, per essere pronto e pimpante per la gara sulle strade di casa nostra dove ci tiene tantissimo a fare bella figura e quindi lo rivedremo il 3 Luglio a San Giuliano del Sannio a caccia di nuovi trofei e di punti per la sua classifica.





