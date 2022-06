Il termolese Michele Giampietro secondo assoluto nella 5.5 km dell’Oceanman

TERMOLI-LAGO D’ORTA. Lo scorso 18 giugno il nuotatore termolese Michele Giampietro della società H2O ha partecipato alla tappa italiana del campionato internazionale Oceanman 2022 al Lago d’Orta (NO). L’Oceanman è una competizione che prevede 27 tappe in tutto il mondo con finale, quest’anno, a Rethymno, isola di Creta.

La gara si è svolta su tre distanze (14km, 5.5km, 1.5km) e il nostro Michele ha partecipato alla Half Oceanman di 5.5 km. Alla partenza c’erano circa 400 partecipanti provenienti da 50 nazioni differenti. Sin da subito la gara è stata combattuta poiché tutti cercavano di raggiungere le prime posizioni in testa alla gara, in modo da costruire la propria strategia. Il nostro alfiere nuotatore ha cercato fin da subito di posizionarsi nel gruppo di testa composto da cinque nuotatori, due ucraini e tre italiani.

Per la gran parte della distanza ha nuotato in gruppo con occasionali scatti di velocità per cercare di scremare un po’ di avversari. A circa un chilometro dall’arrivo ha cercato di raggiunge il primo, distante una cinquantina di metri da lui staccando cosi il resto del gruppetto. Il termolese e l'Ucraina se la sono giocata fino agli ultimi metri alla fine l’ucraino ha tagliato per primo il traguardo, a soli 33 secondi da me.

Michele di è quindi, classificato con il tempo di 1h e 18min secondo assoluto e primo nella classifica di categoria 20-29 anni, staccando il pass per la finale mondiale di creta che si svolgerà dal 28 al 30 ottobre 2022. Al suo arrivo dopo la premiazione Michele ha avuto parole di ringraziamento verso la sua società: "Ringrazio la mia società, la H2O sport, i miei allenatori Giorgio Petrella e Massimo Tucci che mi hanno preparato al meglio per la competizione". Aggiungiamo noi per il nostro nuotatore probabilmente il meglio del meglio deve ancora arrivare.