Budapest chiama, Termoli risponde: buona la prima alla Open Cup di nuoto in acque libere

Termoli Open Cup: l'intervista alla delegata Fin regionale Amelia Mascioli

TERMOLI. Presentata adeguatamente e come meritava, ieri mattina, è andata in scena la prima edizione della “Termoli Open Cup”, gara di nuoto in acque libere, organizzata dalla Fin Molise con la delegata Amelia Mascioli. Un giorno speciale, incastonato nelle due settimane di trionfi azzurri ai mondiali di Budapest.

A questa gara sono stati ammessi gli atleti agonisti e master tesserati per l’anno agonistico in corso, il percorso lungo 3 km, con due giri da 1500 metri.

Prima della partenza c’era molta preoccupazione da parte degli organizzatori, come ci ha detto la Mascioli, proprio perché era la prima e nessuno sapeva come sarebbe andata.

Alla fine visto l’andamento delle gare, la presenza massiccia, mare calma piatta, giornata meteo fantastica e tanta gente tra i turisti in spiaggia a fare il tifo, la stessa Amelia era sorridente e soddisfattissima, tanto che la Termoli Open Cup vivrà altre edizioni.

Supporto logistico per la sicurezza a cura del presidio dei Vigili del fuoco.

Questi i primi vincitori per categoria dell’esordio di questa splendida manifestazione: M70 Andrea Chelazzi, M60 Michele Colitti, MM2ssd, Gaetano Fuzio (Finp Fed Italiana Nuoto Paralimpico), Pasquale Arteritano (Emmedue ssd), Massimo Lembo Fazio (Emmedue ssd). M55: Francesco Paolo Barberisano, Carlo Pallagrosi, Nazzareno Costanzi, Gian Piero Murgoni, Antonella Di Mario, Lucia Falcone, Nicola Marinelli, Mauro Grassi. M50 Laura Palasciano, Daniele Gaudini, Patrizia Sportelli, Luca Egidio Scatena, Alberto Manfredi Selvaggi, Pietro Ruggiero, Demetrio Mendozzi, Paola Grisolia. M45: Alessandro Florindi, Piero Rodinis, Marta Carlone, Irene Di Stefano, Salvatore Amorosa, Alessandro Pier Paolo Guiderdone. M40: Antonio Perlini, Elia Carlone, Manuela Mincucci (Termoli Nuoto), Stefano Di Paolo, Alfredo Scipioni. M35: Roberto Rampino, Vincenzo Sarli. Per le categorie giovani: M30 Federico Gregorio, Matteo Scarpati, Chiara Tufilli. M25: Denni Nappi. Ragazzi M/F Alessandro Catelli, Alessandro D’Onofrio, Francesca Bellucci. Juniores: Giovanni Oriente, Jacopo Petacciato. Cadetti: Matteo Mannelli, Federica Benenati. Miglior prestazione maschile: Matteo Mannelli; miglior prestazione femminile: Laura Palasciano.





Un complimento speciale a Gaetano Fuzio che ha fatto una splendida gara, allenato fino allo stremo ogni giorno dal mitico Luca Barsotti. L’atleta petacciatese che fa parte della categoria Finp Federazione Nazionale Nuoto Paralimpico. Gaetano è partito a razzo, come ha fatto anche Manuela Micucci della Termoli Nuoto, capaci di mettersi alle spalle diversi concorrenti più quotati.

Buona la prima, per la Termoli Open Cup.

