Passione e successi, prosegue la felice stagione Rally di Marco Iacoviello

TERMOLI. Il pilota da rally termolese Marco Iacoviello continua a mietere successi con la sua Peugeot. Primo di categoria a San Giuliano del Sannio, dove lui teneva tantissimo a fare bella figura, visto che la competizione era stata organizzata in Molise.

Passata la giusta euforia per questa ennesima affermazione, Marco è già proiettato verso la prossima gara che si terrà il prossimo fine settimana dove correrà nella 35°edizione del Maxi Slalom di Salerno e sicuramente farà di tutto per portare in Molise nuovi titoli e tante orgogliose soddisfazioni.

