Culturisti sempre alla ribalta, Alex Piscino trionfa per la terza volta a Sapri

TERMOLI. A distanza di due anni da quando ne abbiamo parlato per la prima volta e dopo un mese e mezzo dal podio conquistato alla manifestazione ospitata al cinema Sant’Antonio, il 39enne Alex Piscino torna alla ribalta e conferma come la gara di Sapri gli porti bene.

La disciplina del body building continua a restare in primo piano a Termoli, in una sorta di staffetta tra atleti che danno lustro alla nostra città, vedi il successo di Grazia Lecce di quasi due settimane fa sempre in Campania.

Di scena nel primo fine settimana di luglio la manifestazione organizzata dalla International Bodybuilding & Fitness Association, fondata da Biagio Filizola.

Due le competizioni a cui Piscino ha preso parte, Mister Italia, dove si è piazzato secondo, e Mister Universo, dove ha trionfato, nella categoria “Men’s Phisyque”, riservata agli over 35.

È la terza volta di fila che il culturista pugliese e termolese d’adozione riesce a primeggiare.

Un appuntamento prestigioso, che la Aic-Ibfa organizza da mezzo secolo sul lungomare di Sapri, ormai evento irrinunciabile dell’estate tirrenica.

Concorrenti che arrivano da diverse parti del mondo, ma Alex non teme di mettere in palio il suo titolo, riuscendo a conservarlo con pose plastiche e muscoli d’acciaio.

Importante il messaggio che il 39enne lancia in ogni occasione, mettendo in evidenza i duri allenamenti, abbinati alla sua attività lavorativa, senza alcun tipo di scorciatoia, perché prendersi cura del proprio corpo è un gesto di responsabilità, oltre a una passione vera.

