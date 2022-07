Pallavolisti molisani "fanno esperienza" a Salsomaggiore

MOLISE. A Salsomaggiore Terme il Molise si è fatto rispettare alla AeQUILIBRIUM CUP Trofeo delle Regioni 2022. Diciottesimo posto per la rappresentativa femminile guidata da Lucia De Soccio, ventunesima piazza per i ragazzi di Mariano Maniscalco. La truppa molisana è stata coordinata dal Capo Delegazione Raffaele Di Cesare, Consigliere Regionale Fipav Molise.

Le ragazze sono state inserite nella Pool B Girone E con Umbria e Sardegna. Nella fase a gironi la rappresentativa femminile ha ottenuto un successo per 2 set a 1 contro l’Umbria e poi una sconfitta, ma solo al tie-beach, contro le isolane. Questo ha negato l’accesso per la lotta ai primi dodici posti del trofeo. Nella seconda e terza giornata il Molise ha gareggiato per il 16esimo e18 posto dove sono state affrontate le rappresentative di Marche e Alto Adige entrambe hanno avuto la meglio sulle ragazze di Lucia De Socio che si sono classificate al 18esimo posto finale.

Per i ragazzi allenati da mister Mariano Maniscalco è stata sicuramente una bella esperienza, una crescita sportiva e personale, con il 21esimo posto finale.

“Prendere parte al Trofeo delle Regioni è motivo di grande soddisfazione per la Fipav Molise e per l'intero movimento pallavolistico regionale - le parole di Raffaele Di Cesare, Consigliere Federale Fipav Molise. - Complimenti ai ragazzi, al tecnico e a tutto lo staff, il risultato è dimostrazione del valore di un movimento che sta crescendo”.

Un plauso al buon risultato da parte del presidente Niro e di tutto il Comitato Regionale Molise.