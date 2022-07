L'Asd Peter Pan sale sul podio più alto in Macedonia

TERMOLI. Dal 2 al 5 luglio si sono disputati i campionati europei di hip hop ed Electric boogie a Skopje, in Macedonia.

I campionati hanno coinvolto 21 nazioni.

A rappresentare la nazionale italiana, come ci fa sapere la punta di diamante pluricampionessa termolese Erika Pellicciotti, sono stati per la categoria children Alex Cianciosi, per la categoria junior Nicolas Ficocelli, per la categoria adults Alice De Grandis e Ester Di Dodo.

Tutti atleti molisani della scuola di ballo ASD Peter Pan di Termoli, istruiti e seguiti costantemente dal loro tecnico responsabile Elia Eliana.

Davvero ottimi risultati e podi prestigiosi per i nostri ragazzi.

Nella prima gara in freestyle, si sono affrontati oltre cento ballerini uno contro e, nella disciplina hip hop da soli. Questi i piazzamenti: Alice De Grandis 19esima, Ester Di Dodo 36esima, Nicolas Ficocelli dodicesimo, Alex Cianciosi sesto.

Ma l’emozione è salita alle stelle nella battaglia di Electric boogie. A far risuonare l’inno nazionale salendo sul gradino più alto del podio è stato il ballerino Alex Cianciosi di soli undici anni. Finale anche per Nicolas Ficocelli che ha chiuso la gara con un eccellente quarto posto.

Per la battaglia dei duo con immenso onore si sono classificati in settima posizione entrambi i duo in gara. Per i junior duo Cianciosi/Ficocelli e per gli adults duo De Grandis/Di Dodo.

Salire sul podio sotto le note dell’inno di Mameli in terra straniera è un’emozione che questi ragazzi ricorderanno per sempre.

Altri risultati sono arrivati nella gara di duo. Le due coppie italiane e termolesi per la cat Junior Cianciosi/Ficocelli e la categoria Adults De Grandis/Di Dodo, entrambi nelle loro categorie sono arrivati settimi.

Incetta di premi prestigiosi ed internazionali. Erika Pellicciotti ne è la testimonianza di questa escalation. Tutto ciò, però, è stato possibile grazie al tecnico e giudice federale Eliana Elia.

Termoli ringrazia questi campioni per l’orgoglio che ci riservano con queste loro performance incredibili ed esaltanti.

«Complimenti a questi ragazzi – commenta la scuola di ballo – che hanno diffuso a livello internazionale una lodevole immagine di danza sportiva».

Galleria fotografica