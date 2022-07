Beach tennis a Piè di Castello: un evento "Diamond"

L'intervista a Matteo Carponi

TERMOLI. Beh, non c’è solo il padel. Anche il beach tennis si candida a essere uno dei tormentoni sportivi estivi, come già da alcune stagioni a questa parte.

Primo torneo di livello del 2022 sulla costa, alla Cala Sveva beach club, dove nel fine settimana, un po’ avversato dal maltempo, si è disputato l’evento “Diamond”, organizzato da Matteo Carponi, con la Life E-Motion.

A Piè di Castello una location ormai tradizionale e irrinunciabile, come ci tiene a sottolineare il deus ex machina, e che ascolteremo nell’intervista a margine di questo articolo: «La magia della Cala Sveva ha accolto noi e i tanti amici veneti giunti per l’occasione, nel migliore dei modi per un super weekend, che era iniziato in maniera un “tantino” ventosa; regalandoci però due giorni di puro divertimento, emozioni, sport, in una cornice assolutamente unica per gli appassionati di beach tennis».





In scena, tra l’altro, un bellissimo e coinvolgente torneo under 14 con a seguire le categorie junior e senior.

Le serate poi e le cene in spiaggia hanno reso i tre giorni termolesi una “chicca” all’interno del Diamond.

Questa manifestazione oltre alla competizione sportiva, è importante anche per un altro fattore, quello del movimento turistico per la nostra città, molti concorrenti a parte che si sono portati assieme familiari, mogli, mariti, figli, qualcuno anche le suocere altri tanti amici sono stati qui 3 giorni, ma c’è chi come nel passato ha già avanzato la propria candidatura a trascorrere altri giorni di svago all’ombra del borgo antico.

Altre due le tappe sulla sabbia che saranno ospitate a Termoli, a fine agosto, con l’evento “Closure” di beach tennis del circuito Diamond, e a settembre, finalmente, anche il padel.

I vincitori del torneo Diamond

Doppio Maschile Plus

1- Mastrangelo Alberto-Marciccia Luca

2-Celenza Michele - Morelli Vittorio

Doppio Maschile Quota 100

1- Cianci Giorgio - Dalconi Enrico

2-Bergamin Massimo - Fabbri Gabriele

Doppio Maschile Basic

Silver DM

1-Giacalone Nicolò - Perusin Andrea

2-Ciarella Rocco - Zanatta Andrea.

Galleria fotografica