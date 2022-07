Formato alla Consulta dei presidenti regionali della FederBocce

CAMPOBASSO. Impegni istituzionali per il Presidente della Fib Molise, Giuseppe Formato, che lo scorso fine settimana, in occasione delle final four scudetto della Raffa, ha partecipato a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, alla Consulta dei Presidenti regionali della Federazione Italiana Bocce, tenutasi nella sala consiliare del Municipio, e al Consiglio Federale nella Sala degli Affreschi del Chiostro di San Francesco, sempre nella cittadina persicetana.

“Si è trattato di un proficuo momento di confronto con i dirigenti federali e con i colleghi presidenti dei Comitati Regionali della Federazione Italiana Bocce – ha affermato il presidente della Fib Molise, Giuseppe Formato – è stato analizzato il momento che vive il mondo dello sport e, in via specifica, quello delle bocce, disciplina duramente colpita dalla pandemia, ma che si è prontamente rialzata, grazie alle politiche federali, messe in campo dal presidente federale Marco Giunio De Sanctis e dal Consiglio Federale. Noi sul territorio recepiamo le politiche sportive e cerchiamo di stare vicini alle società sportive e ai nostri tesserati”.

“Il 2022, per il Molise, è un anno importante per l’organizzazione di due eventi federali – il commento del Presidente Giuseppe Formato – Il 15 ottobre, a Termoli, si terrà la finale della Supercoppa Italiana della Raffa tra i campioni d’Italia della Caccialanza Milano (vittoria del 2021 bissata lo scorso weekend a San Giovanni in Persiceto, ndr) e la Civitanovese. Il 4, 5 e 6 novembre, in Molise, con finali al Bocciodromo Comunale di Campobasso, si terranno le final eight scudetto dei Campionati Nazionali di Società di 1^, 2^ e 3^ Categoria. Due eventi sui quali ci sarà grande attenzione della Fib. Entrambi, infatti, saranno trasmessi in diretta sulla webtv federale, Top Level Bocce; in occasione della Supercoppa nella cittadina adriatica è previsto anche il Var per il controllo del rispetto delle linee sul rettangolo di gioco nel momento del lancio delle bocce”.

“A San Giovanni in Persiceto – ha concluso Giuseppe Formato – è stato anche momento per pensare, insieme agli altri presidenti regionali, a eventi che possano interessare più regioni, soprattutto quelle Meridionali, per il rilancio del movimento femminile, giovanile e paralimpico, i tre settori su cui la FederBocce e il presidente De Sanctis puntano per il futuro dell’intero movimento boccistico”.

