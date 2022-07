Il pilota Marco Iacoviello ancora sul podio più alto

TERMOLI. Il pilota automobilistico Marco Iacoviello non si ferma più nella sua striscia di successi.

Anche a Salerno, nella 35°edizione dello slalom "Croce di Cava", si è classificato primo della sua categoria, una vittoria che assume anche un carattere affettivo, perché mentre era a Salerno, Marco è stato raggiunto da una notizia luttuosa, la scomparsa di una sua cara zia a cui era particolarmente legato.

Marco non poteva non dedicare a lei questa ennesima bella affermazione.

Marco ormai è una vera certezza nella sua disciplina. Ora qualche giorno di riposo per poi risalire in auto sulla sua invincibile Peugeot perché i prossimi 6 e 7 agosto si tornerà a slalomeggiare per il18° trofeo città di Santopadre.

