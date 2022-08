Salgono sul podio i Canottieri di Termoli a Vasto

VASTO. Si è svolto, domenica 31 luglio, a Vasto, la terza gara, riservata agli equipaggi maschili e femminili delle categorie ragazzi, junior, senior e master per la specialità Lance a 10 remi con timoniere, valida per la classifica nazionale. L'evento è stato organizzato dalla Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso e dall'associazione Remiera Vastese "La Ciurma".

Le gare si sono svolte nello specchio d’acqua antistante il Pontile di Vasto Marina, in due manche a cronometro.

Il circolo Canottieri di Termoli si classifica terzo nella gara maschile della tappa del campionato italiano, categoria las, mentre le donne si sono classificate quarte, nella categoria laf.

Presenti due equipaggi femminili e uno maschile per la città termolese.

Il campionato è stato vinto dall'equipaggio pugliese che ha vendicato la sconfitta casalinga rimediata lo scorso 10 luglio (Leggi) e hanno bissato il successo dello scorso anno proprio nella cittadina vastese (Leggi).

Nella gara maschile dunque primo posto per Molfetta, secondo per Vasto e terzo per Termoli. Per la femminile primo posto per Molfetta, secondo per la Lega Navale Taranto e terzo per Taras Taranto.

Presenti alla premiazione il vicesindaco Felicia Fioravante, il consigliere regionale Pietro Smargiassi, il Comandante della Guardia Costiera di Vasto Stefano Varone e il Presidente dell'Anmi Vaso Luca Di Donato.





