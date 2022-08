Equitazione a Chieti, di slancio i binomi del "Maneggio di O"

TERMOLI. Un susseguirsi di emozioni e ottimi risultati in tre giorni di gara nello scorso fine settimana per il Maneggio di O in trasferta, da venerdì 5 a domenica 7, presso il centro sportivo Teaterno Sporting Club Asd a Chieti per il concorso A3.

Venerdì 5 percorso netto e premiazione in L70 per Gaia Cornacchione, Lara Stramenga, Angelo Alberto Di Pasquale su Angel e per Mariachiara La Barbera su Blu Surprise. Sabato 6 giornata ricca di soddisfazioni per tutto il gruppo in trasferta. Per Angelo Alberto Di Pasquale, Gaia Cornacchione, Lara Stramenga e Mariachiara La Barbera nuovamente percorso netto e premiazione in L70. Per Alice Mazzocchetti su Landor ed Helena La Barbera su Blu Surprise arriva un meritato primo posto, rispettivamente in B90 e B100. Fernanda Cravetti con RatzJosef sfiora il podio con un buon risultato in B100.

Nell'ultimo giorno di gara, Domenica 7, primeggiano, per il secondo giorno di fila, Alice Mazzocchetti in B90 ed Helena La Barbera in B100. Buoni risultati e percorsi netti anche per Lara Stramenga, Gaia Cornacchione e Mariachiara La Barbera. Contenti e fieri gli istruttori Francesco Vaccarella e Peppino Di Buono.

«Contenti tutti noi del Maneggio di O. Supporto e piena partecipazione dei genitori e degli amici dei nostri ragazzi presenti sul posto. È proprio il caso di dire che l'unione fa la forza e lo spirito di coesione e positività che ha accompagnato i nostri ragazzi, in questi tre giorni di gara, ha influito positivamente sulla resa finale. Alla prossima trasferta!»

Galleria fotografica