Sport ed inclusione: ultimo appuntamento a Campomarino

CAMPOMARINO. Canoa, nuoto, bocce, tennis tavolo, danza e tanti altri sport in mare, in piscina e sulla spiaggia, oggi, a Campomarino Lido. L'appuntamento dalle 9:30 al Lido IBeach. L'iniziativa promossa dal Cip Molise, con InSuperABILE, mira, ancora una volta, a lanciare l'attività fisica quale forma di benessere e di inclusione. Un modo per far conoscere nuovi sport ed invogliare a praticarli costantemente.

«Il nostro impegno - ha commentato il presidente del Cip Molise, Donatella Perrella - è continuo. L'intento resta quello di avvicinare, grandi e piccini, stabilmente, all'attività sportiva. Praticare una disciplina significa stare bene, socializzare, perseguire degli obiettivi e magari anche gareggiare. Questo è ciò che auguriamo a chiunque, in giornate come quelle odierne, partecipa alle nostre iniziative».

Galleria fotografica