Beach tennis alla Cala Sveva: l'intervista a Matteo Carponi

TERMOLI. Termoli e il lido “Cala Sveva” dal 2019, in estate, diventano teatro di un torneo itinerante di beach tennis, targato “E-motions sport events and more”.

La manifestazione “Diamond beach tennis tour primo trofeo E-motion”, è stata patrocinata dal comune di Termoli, con un montepremi di 1000 euro per i vincitori.

Nella serata di sabato 28 agosto, si è tenuto un party con gli organizzatori e i partecipanti. Non sono mancati ospiti a sorpresa come Amedeo Grieco, del duo “Pio e Amedeo”, ormai di casa sia a Termoli che alla “Cala Sveva” e il famoso dj-producer Fargetta.

Amedeo oltre a far divertire i presenti ha anche premiato alcuni vincitori delle gare, mentre Fargetta si è esibito in un noto locale della periferia a nord di Termoli.

Ma non è finita qui, Matteo Carponi l’organizzatore della manifestazione ha dichiarato che l’estate targata E-motions continua. Ed è così che sabato 10 e domenica 11 settembre, presso il nuovissimo impianto termolese “MonClub”, sulla strada provinciale 111 in via Antonio Cardarelli, si terrà il primo trofeo “E-motion Pade città di Termoli”.

Un evento dal grosso calibro che richiamerà in città giocatori da diverse regioni italiane. sono previsti arrivi dalla Puglia, dal Veneto, dalle Marche e da altre regioni.

Venerdì 9 settembre, la manifestazione verrà presentata in conferenza stampa presso gli impianti della “MonClub” alle ore 11.

Il montepremi per i vincitori sarà di 2000 euro e in più per loro un weekend a Roma di 3 giorni e anche molti altri premi.

Di seguito le classifiche con i rispettivi vincitori delle gare del torneo di Beach Tennis tappa conclusiva di Termoli:

Senior /Under

1-Fabrizio e Costantino Asiatico

2-Giusti Greg e Alessandro

Quota 100 (somma dell’età dei due giocatori non inferiore a 100 anni)

1- Panico Francesco - Marcoccia Luca

2-Giusti Greg - Cianci Giorgio

Doppio Maschile Gold

1-Celenza Michele - Marone Carlo

2-Marcoccia Luca- Mastrangelo Alberto

Doppio Maschile Silver

1-Asiatico Fabrizio - De Filippis

2-Giusti Greg - Cova Eugenio









