“Non arrendersi mai”, il primato di Alfonsina Irace: campionessa europea nel ricordo di Antonio Casolino

TERMOLI. Il nuoto è stata la disciplina regina dell’estate italiana, tra mondiali ed europei sono state tantissime le medaglie conquistate dagli azzurri. Ma il nuoto è tornato alla ribalta anche per la scomparsa di una leggenda come Antonio Casolino, avvenuta un mese e mezzo fa, a 94 anni e 7 mesi.

“Non arrendersi mai alle difficoltà della vita”. È questo l’insegnamento più grande che Antonio Casolino ha lasciato alla pluripremiata Alfonsina Irace. Classe ‘77, termolese che fa incetta di trofei.

Ed è proprio grazie a questi insegnamenti che ai Campionati Europei di Nuoto Masters a Roma «sentivo che il professore c’era. Sentivo che la spinta per farmi vincere arrivava da lui» ci racconta la Irace. Crederci sempre, arrendersi mai.

E quella spinta, quella bracciata è stata decisiva per farla diventare campionessa europea.

Una stella del nuoto che con il suo team l’Olympia Palermo ha registrato il record italiano, prima in 2'13"98 (28"28 il suo parziale) alla staffetta 4x50 mista femminile dell'Olympia categoria M200-239.

La sua passione è da sempre il nuoto, da quando Antonio Casolino ha sempre creduto in lei. Dalle prime bracciate nella piscina di Termoli.

Alfonsina Irace è docente di italiano in un liceo di Roma ma il nuoto ce l’ha nel sangue. Quel sangue, quella perseveranza, quella costanza che l’hanno portata, nel 2004, a diventare campionessa mondiale master di nuoto.

«Arrivo dalla scuola del professor Casolino, maestro di nuoto e di vita di tutti i bambini termolesi ormai adulti e dagli insegnamenti di Luca Barsotti e Giorgio Petrella. Il professor Casolino ha sempre creduto in me e, infatti, sono sempre stata ad alti livelli con la Termoli Nuoto. Con Petrella c’è ancora un legame poiché mi supporta in tutte le gare che faccio e con lavori dedicati alla palestra, quindi di potenziamento. Giorgio è un allenatore molto valido ed è uno degli allenatori più importanti che ci sono in Molise, basti pensare agli ottimi risultati ottenuti con gli assoluti ultimamente».

Domani la Irace affronterà un’altra staffetta, «non so se ci sarà l’oro ma sul podio riusciremo a salirci» ci dice con la determinazione di chi sa quello che vuole.

Fiera delle sue origini, della sua termolesità e di portare il nome di Termoli in giro per il mondo.

