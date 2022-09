Tre titoli regionali e tanti piazzamenti per l'Athletic Club Termoli

TERMOLI. Primo weekend di settembre dedicato ai campionati regionali di atletica leggera, categoria cadetti e diverse gare per la categoria ragazzi a Isernia.

«Si torna a casa con tre titoli e diverse vittorie che rendono enorme soddisfazione a tutto il settore tecnico dell'Athletic Club Termoli.

Leo Grassi è campione regionale sui 2000 metri, Vanessa Senese campionessa regionale sui 300 metri, Susanna Tommasone campionessa regionale nel salto in alto, ma menzioni di merito vanno anche a Irene Candeloro, seconda nei 1000 metri e record personale sui 2000 metri; a Lorenzo Maccarelli personal best per lui sui 2000 metri; a Maria Salome, ottima quarta sugli 80 metri piani; a Martino Peroni, vincente nei 60 metri ostacoli categoria ragazzi.

Menzioni pure per Frida Sarcinelli, ottima seconda sui 60 metri piani; Emanuele Caruso, vincente nella gara 2000 metri di marcia categoria ragazzi; Luigi Plescia e Davide Sciarretta, secondo e terzo nei 1000 metri categoria ragazzi, nonché a Maria Tommasone, seconda nei 2000 metri di marcia categoria ragazze.

Lavoro e impegno negli allenamenti sono ripagati dai risultati sul campo, altre gare ci aspettano speriamo di proseguire con gli stesso successi», il messaggio societario.