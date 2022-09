Canottieri "Termoli 2" trionfano alla Regata dei Gonfaloni di Pescara

TERMOLI. Prestigioso successo per gli atleti del circolo Canottieri Termoli, che con la Termoli 2 (la squadra Barracuda), hanno conquistato la vittoria nella 27esima edizione della Regata dei Gonfaloni di Pescara, riservata alle imbarcazioni a sedile fisso, bruciando l'armo di Vasto per soli quattro secondi. A completare il podio la formazione di Molfetta. Erano ben 21 gli equipaggi in gara.

I vastesi erano avanti a tutti dopo la prima manche, poi nella seconda manche tempo da urlo dei termolesi, che hanno meritato la vittoria finale, con timoniere Maretto Recchi (settima la formazione di Termoli 1).

Anche la lancia femminile si è comporta egregiamente, con un quarto posto per Termoli 2 e un sesto di Termoli 1, nel complesso quattro le squadre di Termoli presenti alla storica competizione.

La Regata dei Gonfaloni è ormai un classico per le marinerie pescarese e dell’Adriatico, manifestazione che ha certamente il sapore della competizione e del sano campanilismo ma che rappresenta principalmente una celebrazione delle tradizioni legate al mare.

I partecipanti sono infatti sempre stati personaggi che del lavoro e della cultura popolare hanno saputo interpretare il carattere unico.

Le marinerie rappresentate si sono sfidate ancora una volta all’interno del porto canale di Pescara.

