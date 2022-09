E-motion padel tour approda a Termoli, la passione unita allo sport

TERMOLI. E-Motion Padel Tour, dopo i successi di Venezia e Verona, Ferrara, Roma e Brindisi arriva per la prima volta al Mon Club di Termoli.

Il coinvolgente format creato da Matteo Carponi dell’agenzia veneziana E-Motion Sport, Events and more, il 10 e 11 settembre, entusiasmerà tantissimi appassionati di padel, che per l’occasione arriveranno anche da Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Puglia e Toscana, Abruzzo, Molise.

Due giorni dove la passione si unirà allo sport e alla convivialità.

Il tutto completato da bellissimi premi e merchandising dedicato.

L’evento, che ha un’importante valenza turistico-sportiva, ha ottenuto il patrocinio della Città di Termoli e del Coni Molise.

Interessante il programma di gioco: sabato 10 Doppio Misto e Doppio Maschile Limitato – fasi di qualificazione, domenica 11 Doppio Maschile Limitato – tabellone; Doppio Femminile e Doppio Maschile Open.

La conferenza stampa si terrà venerdì 9 settembre, alla presenza dell'assessore allo sport di Termoli Michele Barile, del Presidente del Coni Molise Vincenzo D’angelo, dell’Avvocato di Spina and Partners Gianni Spina e di Matteo Carponi Ceo di E-Motion Sports, Events and More, alle ore 16:00 presso la Club House del Mon Club.