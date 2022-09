“Armonia d’Abruzzo Cup", Libera Sophia Di Palma vince due specialità

TERMOLI. Ginnastica ritmica di livello, quella offerta al torneo internazionale per club “Armonia d’Abruzzo Cup 2022”, che ha avuto Termoli tra le protagoniste assolute.

L’evento, giunto alla 3° edizione ha visto come teatro il Palazzetto dello sport “Giovanni Paolo II” di Pescara. Libera Sophia Di Palma, Paola Simone, Rebecca Di Mira e Cristina Perfetto hanno avuto l’opportunità di conoscere e farsi conoscere in sede internazionale.

Grande soddisfazione per la piccola Libera Sophia Di Palma (classe 2013) che ha ottenuto il 1° posto sia nella specialità “corpo libero” sia in quella della “fune” nella categoria Allieve 1.

Anche le altre tre atlete sono riuscite a salire sul podio: i risultati sono frutto del lavoro e della preparazione della società termolese “Asd Futurgimnica” della professoressa Daniela Catenaro, che con le sue collaboratrici seguono le ragazze ogni giorno nella loro formazione tecnica e artistica. Le parole di Libera, appena saputo del risultato, sono state di grande gioia: “Ero molto emozionata per questa competizione: è una gara internazionale, sono presenti le migliori atlete delle grandi società italiane della ritmica.

Sono entrata tesa in pedana, lo confesso, ma poi mi sono concentrata e ho pensato solo a quello che mi hanno insegnato le allenatrici e a divertirmi come sempre. Sono contenta di aver dimostrato cosa sappiamo fare a Termoli” Il doppio primo posto è un altro colpo messo a segno dallo staff tecnico della Asd Futurgimnica, capitanata per l’appunto dalla professoressa Daniela Catenaro, coadiuvata dalle tecniche Annachiara Sabetta, Monica Fiardi e Simona Vaccarella.

Proprio in questi giorni, inoltre, si è svolto l’open day per le iscrizioni delle future piccole-grandi campionesse. Nessun attimo di pausa dunque per le piccole atlete: a breve riprende il campionato regionale e nazionale. Ad majora!