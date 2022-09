Quattro coppie vincenti conquistano il primo open di Padel a Termoli

Si chiude il torneo di Padel: l'intervista a Matteo Carponi

TERMOLI. Chiusura emozionante della due giorni, di tornei Padel, a Termoli. Un’accoglienza fantastica da parte dei tanti appassionati in campo e dei tantissimi spettatori presenti alle semifinali e finali di sabato e domenica.

Finali seguite da decine di appassionati in diretta streaming e “live” da circa 200 persone, sia nella serata di sabato che in quella di domenica.

Il Padel conquista Termoli con il primo trofeo targato E-motion “Città di Termoli”. L’evento è stato patrocinato dal comune di Termoli e dal Coni.

Il padel conquista praticamente tutti. Uomini, donne, bambini, diversamente giovani. Una disciplina sulla cresta dell’onda.

L’evento si è tenuto nei modernissimi impianti termolesi del Mon Club. Impianti che hanno ricevuto i complimenti e recensioni positive da giocatori arrivati da regioni che sono più avanti di noi.

La vittoria più bella, forse, è stata proprio questa.

Termoli si candida a ospitare, durante l’inverno, una serie di eventi a carattere nazionale,

Di seguito i risultati dei tornei ma con una premessa. Al di là dei risultati, hanno vinto tutti i giocatori, gli organizzatori, i titolari della struttura e l’amministrazione che ha patrocinato, quasi al buio, un evento che era chiaro sarebbe stato un successo.

And the winners are:

Doppio Misto

1- Stefano Vitone -Federica Di Iorio

2 - Camilla Spina - Aldo Puca

Finale Silver cucchiaio di legno Occhionero-Visaggio vs Parisi-Censori

Doppio Maschile Limitato

1-Viroga Thomas - Ardò Kevin

2- Asiatico Fabrizio - Mascilongo Edoardo

Doppio Femminile

1-Di Carlo Connie - Spina Giulia

2- Di Iorio Federica - Colarusso Angela

Doppio Open

1-De Rosa Lorenzo Ciarlariello Paolo

2-Torino Daniele - Mancini Jacopo

Galleria fotografica