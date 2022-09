Ritorno al Kart, nel mirino di Daniele i campionati italiani e non solo

In pista

In pista gio 15 settembre 2022

TERMOLI. Molti dei più grandi piloti di Formula 1 hanno iniziato la loro carriera sui go kart. Da Micheal Schumacher a Fernando Alonso, da Kimi Raikkonen a Lewis Hamilton, ma anche piloti d'altri tempi come Ayrton Senna o Alain Prost o ancora, gli italianissimi Jarno Trulli e Giancarlo Fisichella.

Tutti loro sono stati kartisti di livello internazionale. Inoltre, ieri come oggi il karting, cioè la corsa su go-kart, è utilizzato dai grandi fenomeni per mantenersi in allenamento.

E questo mondo, così particolare, è diventato il mondo e la passione di Daniele Di Gennaro.

Sta preparando il campionato regionale della senior Molise per poter «affrontare al meglio il campionato regionale Abruzzo- Molise e Marche e partecipare all'italiano. Spero di riuscire a effettuare dei buoni piazzamenti regionali».

Ieri, mercoledì 14 settembre, Daniele è stato Lonato, con il suo team, per provare il nuovo mezzo, il Crg Kz Errano 2022.

Il suo team Ghidella di Somma Lombardo è anche venditore ufficiale di Crg e segue piloti di altissimo livello come Alex Irlando.

«Mi sono affidato a questo team perché sono i più forti nel mondo dei kart. C’è un’altra cultura, un’altra espressione dei kart e ci sono più strutture per potersi allenare. Il mondo dei motori dall’Emilia in su e tutta un’altra cosa».

Nei prossimi mesi Daniele parteciperà ai campionati regionali italiani.

«Esordirò all’italiano con Ghidella kart, anche se è distante riesce a starmi accanto e a farmi assistenza».

Daniele ha vinto tante competizioni, nel 2014 si è classificato primo alla “Gara di Primavera 100 senior”, nel 2004 è arrivato secondo al memorial “Luigi Cantoro”. E il suo team la “Crg Racing” è campione del mondo 2022.

In bocca al lupo Daniele!

Galleria fotografica