Muscoli e grinta, Alessandra Gentilucci torna da Istanbul con titolo iridato e primato mondiale

TERMOLI. Si è realizzato il sogno di Alessandra Gentilucci, nell'edizione del campionato mondiale di Powerlifting disputato a Istanbul, in Turchia, è diventata campionessa iridata, nella categoria Donne Junior Classic. Ha risposto alla convocazione della Fipl, la federazione italiana della disciplina di pesistica, organizzato dalla Ipf.

Alessandra, atleta termolese che si allena nella palestra della associazione sportiva House of Strength, conquista il primato mondiale, aggiudicandosi la medaglia d'oro in ogni singola prova (squat, panca e stacco) e facendo registrare il carico più alto mai fatto al mondo sullo squat, 110kg.

A poche settimane da questo successo ne arriva un altro. Alessandra, insieme al suo coach Fabrizio Carotenuto sono stati convocati per partecipare ai campionati europei che si terranno in Polonia a fine novembre.

Questo l’annuncio della trionfale partecipazione: «Lo abbiamo detto, lo abbiamo fatto. Tre anni fa siamo partiti dalle basi, e oggi siamo sul tetto del mondo. La vittoria non è stata oggi, ma ogni singolo giorno di questi 3 anni in cui abbiamo scalato gradino dopo gradino, la vetta per il successo. Allenamento dopo allenamento abbiamo costruito quello che prima era solo un pensiero folle, poi è diventato un sogno, ed infine si è tramutato in realtà. Grazie Alessandra per avermi fatto vivere questi successi e queste soddisfazioni da coach, portare un proprio atleta sul tetto del mondo è più appagante che vincere per sé stessi. E grazie amore per avermi fatto ridere, piangere, gioire, urlare, vivere mille emozioni da compagno».

