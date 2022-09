Giro d'Italia 2023: seconda tappa con arrivo a San Salvo

VASTO. E' ufficiale il Giro d'Italia partirà dall'Abruzzo e in particolare dalla Costa dei Trabocchi.

La prima tappa prevista il 6 maggio è una cronometro sulla Via Verde e prenderà il via da Fossacesia. Sarà una crono di 18,4 km sulla pista ciclabile e arrivo a Ortona.

La seconda tappa il 7 maggio è la Teramo-San Salvo, 204 km e adatta ai velocisti.

La terza tappa lunedì 8 maggio partirà da Vasto con destinazione sud per un tragitto di 210 km.

Per i dettagli bisognerà attendere il 17 ottobre quando ci sarà la presentazione ufficiale dell'intero tracciato del Giro.

E dal Comune di Vasto arriva il seguente comunicato:

Il Giro d’Italia 2023 tornerà a Vasto. Per la sesta volta da quando la città è guidata dal sindaco Menna. La sfida rosa partirà lunedì 8 maggio da Vasto con destinazione sud: scoprirermo il tracciato lunedì 17 ottobre, quando a Milano è prevista la presentazione dell’intero tracciato del Giro.

È stato annunciato oggi all’Aquila, nell’Auditorium Renzo Piano.​

"Una bella notizia per la nostra città che in questi ultimi anni ha sempre ospitato una tappa, partenza o il passaggio della carovana rosa. Un ottimo strumento di promozione e un appuntamento che dimostra come Vasto possa ospitare grandi eventi sportivi" hanno dichiarato il sindaco Menna e l'assessore allo Sport, Carlo Della Penna.

Il presidente della provincia di Chieti Francesco Menna in una nota:

"L'Abruzzo e la Provincia di Chieti saranno ancora una volta protagonisti del Giro d'Italia con la "Grande Partenza" dalla Via Verde Costa dei Trabocchi per la cronometro di sabato 6 maggio 2023, che darà il via alla 106^ edizione. A fare dunque da apripista al più importante e seguito evento sportivo italiano nel mondo saranno i panorami mozzafiato e le scogliere a picco sul mare della nostra meravigliosa Provincia". Lo annuncia con soddisfazione il Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, al termine della presentazione svoltasi questa mattina a L'Aquila e alla quale ha preso parte il Consigliere provinciale con delega alla Via Verde, Davide Caporale.

"Sarà un Giro d'Italia che vedrà i riflettori accesi della stampa nazionale ed internazionale anche su Vasto e San Salvo, dove sono previste una partenza e un arrivo, oltre che su Teramo e Campo Imperatore, grazie all'impegno della Regione e al fiduciario Rcs Maurizio Formichetti. Il Giro d'Italia permetterà ancora una volta alla nostra Provincia e alla nostra Regione di avere una vetrina di inestimabile valore per la promozione delle straordinarie ricchezze del nostro paesaggio. In particolare la cronometro Fossacesia Marina-Ortona sulla Via Verde Costa dei Trabocchi sarà una importante occasione di valorizzazione di quella che è una realtà fondamentale per il nostro territorio, un grande evento internazionale che sarà capace di dare un forte impulso alla economia turistica dei Comuni della Via Verde e dell'intero Abruzzo", sottolinea Menna.

"E' un grande orgoglio per la Provincia di Chieti poter ospitare su una propria infrastruttura la grande partenza del Giro d'Italia 2023. La Via Verde della Costa dei Trabocchi è una grande occasione di crescita per tutta la Regione e siamo felici che milioni di spettatori potranno vedere la bellezza di un progetto concepito e partito da lontano su iniziativa della Provincia di Chieti. Venerdì 30 settembre approfondiremo lo stato dell'arte di questa opera strategica in una conferenza stampa dedicata proprio alla Via Verde", aggiunge il Consigliere delegato alla Via Verde Davide Caporale che ha partecipato alla presentazione della "Grande Partenza" a L'Aquila.

