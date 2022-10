Podi e debutti convincenti, come corrono i Runners Termoli

TERMOLI. Fine settimana intenso per gli atleti della società di Atletica termolese Runners Termoli.

Sabato 1° ottobre 2022, Piero Biagio Mignogna e Candida Pascale, convocati dal Comitato Regionale FIDAL, hanno rappresentato il Molise partecipando al Trofeo delle Regioni Master di Isernia, ben figurando nelle rispettive categorie (12'38"28 punti 748 Pascale e 9'49"31 punti 564 Mignogna).

Domenica 02 ottobre 2022 il primo a cimentarsi nei 1000 metri ai Campionati Italiani Cadetti di Caorle (VE) è stato Alberto Garzia (3'07"20) che aveva ottenuto il pass con il minimo per la partecipazione in rappresentativa, per lui resterà sempre una bella esperienza.

A seguire ma sulla distanza dei 21,97 km in quel di Pescara Daniele Di Gennaro che all'esordio in gara e sulla mezza maratona ha chiuso nell'ottimo tempo di 1h31'00 classificandosi 50" assoluto e 10"di categoria.

A concludere il weekend è stato ancora Piero Mignogna giunto 2° assoluto nella 9 km della Corrisernia chiudendo la gara in 30'02" e Akim Antonicchio che ha partecipato alla gara clou della serata "Americana" dove si è potuto confrontare con atleti professionisti. Tutti gli atleti in gara hanno dato lustro alla maglia indossata.