Canottieri Termoli si sfidano in mare, vincono Tracine e Sharks

TERMOLI. Dopo il successo avvenuto a Pescara qualche settimana fa, dove hanno battuto armi prestigiosi, si torna alla competizione interna al circolo dei Canottieri Termoli.

Diverse le formazioni che animano questa realtà sportiva, capace di competere a livello nazionale, presieduta da Nico Balice, forse meritevole di maggiore attenzione.

Sovente lo sguardo volto al bacino portuale termolese cattura le sessioni di allenamento che si susseguono senza tregua, compatibilmente con le condizioni meteo-marine.

Non parliamo di una disciplina “comoda”, nonostante si chiami a “sedile fisso”, non è la categoria olimpionica resa celebre dalla dinastia della famiglia Abbagnale, per intenderci, ma uno sport che comunque si sta affermando, anche per i successi maturati dagli azzurri nelle rassegne internazionali.

Alla ribalta europea e mondiale ci si arriva gradualmente, come sa bene una delle etlete del circolo, Giusy Fatima Pia De Sanctis, che colleziona risultati di rilievo.

Ieri mattina terza delle quattro tappe del circuito interno, dove sono le varie imbarcazioni locali a darsi battaglia.

Una regata che ha recuperato quella del trofeo San Basso, annullata ad agosto a causa del mare mosso, che ha reso impraticabile la sfida agonistica a colpi di remi.

Tra le donne hanno vinto le Tracine, con 13’58”24; secondo posto per le Maruzzelle, 14’09”46 il loro tempo. Infine le Murene: 14’57”20 al cronometro.

Tra i maschi vittoria degli Sharks, con 19’00”20, seguiti dai Barracuda (19’09”10) e dagli Sbarroni 19’09”80 il loro tempo.

Ultima tappa in programma il prossimo 6 novembre.

Galleria fotografica