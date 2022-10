Dal circolo della Vela al podio a Mondello, Vittorio Blardi non smette di stupire

MONDELLO. Sale sul podio Vittorio Blardi e conquista la medaglia di bronzo. Lo annuncia sui suoi profili social subito dopo la vittoria.

Vittorio è nato e cresciuto a Termoli e, al circolo della Vela “Mario Carmelo di Termoli” della città, insegue il sogno di diventare un windsurfer di professione.

La passione per il mare gli scorre nelle vene e, ieri, a Mondello, in Sicilia, Vittorio sale sul podio aggiudicandosi la medaglia di bronzo al Campionato mondiale della storica classe Windsurfer.

Su quel gradino accanto a lui altri due italiani ma soprattutto nel suo cuore e nella sua vittoria tutti i circoli che hanno creduto in lui, in primis “La Vela” di Termoli e il suo coach Domenico Guidotti.

«È stato davvero emozionante aver condiviso questo podio tutto italiano con due amici -scrive Vittorio sulla sua pagina Instagram- Nella mia vita devo dire grazie a tante persone, ma forse soprattutto ai palermitani dell’Albaria Mondello che nel 2006 nonostante il cambio di classe olimpica vennero lo stesso a Termoli al Circolo della Vela per competere all’ultimo campionato italiano mistral, Marco Casagrande, Dario Pasta, il giorno dopo feci il mio primo corso con Fabrizio Loffredo e da quel momento il vento e il mare hanno influenzato ogni scelta fino ad affossarmi completamente andando tre volte alle Hawaii da zio Ferdinando Loffreda!

Questa piccola medaglia è per tutti i locals del Circolo Vela Termoli, per il mio primo coach Domenico Guidotti, per i miei amici di sempre e i fratelli dell’Università, per il gruppo della lega di Civitavecchia, per il Tognazzi Marine village , per Vito Ambriola , per il Circolo della vela di Bari , per i miei titolari Lello Cavalcanti, Piero Venezia, Nicola Cavalcanti e tutte le persone con cui lavoro ogni giorno, per Bruna Ferracane, Silvio Catalano Francesco Bianchi e il Prof che hanno condiviso e incitato in questi giorni…ma soprattutto è per la mia famiglia che continua a sopportarmi!»

Vittorio è anche vice campione italiano, classe windsurfer categoria medio leggeri. L’atleta del Circolo della vela Bari è salito sul podio, partecipando al 48°campionato Windsurf nello specchio di mare antistante Vieste lo scorso settembre.

Galleria fotografica