Il mondo delle bocce, riflettori accesi su Termoli: la sfida Milano-Civitanovese

Supercoppa nazionale di bocce: a Termoli la grande sfida Milano-Civitanovese

TERMOLI. Il mondo delle bocce, nella specialità “raffa”, accende i riflettori su Termoli, dove dalle 15 andrà in scena la finale della prima Supercoppa nazionale.





L’evento è stato presentato ieri sera presso la sala consiliare del Comune di Termoli e si terrà al Bocciodromo comunale di Termoli di via Asia, con diretta sulla webtv federale: in campo MP Filtri Caccialanza Milano e Civitanovese. Competizione che ha avuto ribalta anche sulle nobili pagine della rosea, la Gazzetta dello Sport.





La Fib Molise e la società Madonna delle Grazie di Termoli, quindi, sono al lavoro da parecchi giorni per rendere il Bocciodromo degno e pronto ad accogliere nel migliore dei modi questa prima edizione di un trofeo così importante.

La manifestazione federale è patrocinata dal comune di Termoli, dalla Provincia di Campobasso e dalla Presidenza del Consiglio regionale del Molise.

Al vernissage tutti i riferimenti istituzionali e le due formazioni.





Un parterre ricco di personalità amministratori locali e dello sport regionale e nazionale presento il vice presidente nazionale Fib Moreno Rosati, il presidente Marco Giunio De Sanctis ha mandato un saluto perché colpito da un leggero malore non è potuto venire a Termoli, il sindaco di Termoli e presidente della provincia di Campobasso Francesco Roberti, il presidente del Consiglio Regionale Salvatore Micone, il presidente Coni Regionale Vincenzo D’Angelo.





Reduci dal debutto in Parlamento anche Elisabella Lancellotta e Costanzo Della Porta.





Ovviamente presenti il presidente della bocciofila di Termoli Asd Madonna delle Grazie Gianfranco Di Fonzo e naturalmente colui che è il kingmaker della disciplina delle bocce in Molise, il presidente regionale nonché validissimo collega Giuseppe Formato, che davvero ha fatto tutto nel modo che più perfetto non poteva fare in fase organizzativa, ricevendo i complimenti sperticati da parte di tutti i partecipanti.





Un evento di queste dimensioni non è cosa semplice, Giuseppe con le sue capacità l’ha fatta diventare quasi una formalità.

Appuntamento alle 15.





Galleria fotografica