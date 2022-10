Mp Filtri Caccialanza Milano conferma la sua leadership: il trionfo nella Supercoppa a Termoli

TERMOLI. Degna di un evento di livello superiore, la finalissima della supercoppa nazionale di Bocce disputatasi sabato pomeriggio a Termoli presso il Bocciodromo comunale Madonna delle Grazie, ha visto la vittoria del Mp Filtri Caccialanza Milano, che ha avuto la meglio sul Civitanova Marche, nella specialità della Raffa.

Una manifestazione trasmessa in diretta web dai canali federali, di una disciplina che in Italia vanta moltissimi tesserati e sta prendendo piede anche a livello mediatico.

La città di Termoli ha ricevuto i complimenti per come si è saputa disimpegnare a tutti i livelli, organizzativi, logistici e di accoglienza, vero e proprio trampolino di Lancio, un esame di laurea superato con la lode.

Giuseppe Formato, presidente Fib regionale, Moreno Rosati vice presidente Fib Nazionale hanno sottolineato come il Molise e la nostra città sono pronti per accogliere grandi manifestazioni di questa portata.

Il risultato finale non inganni, 5-0 per Milano, i marchigiani hanno insidiato fino alla fine i lombardi, ma il Caccialanza si è notato fin da subito che aveva fondamentali di spessore superiori, giocatori di livello internazionali, non a caso fra qualche settimana scenderanno in campo anche per la Champions, i milanesi hanno vinto 4 scudetti 2017, 2019, 2021, 2022, coppa Italia per club 2021 vinta proprio contro Civitanova, e sono finalisti del prossimo gennaio in supercoppa nazionale, probabilmente proprio ancora a Termoli, avendo vinto lo scudetto numero 22 e Champions League.

Luca Viscusi classe ‘90 e Mirko Savoretti classe ’77, ma anche altri hanno dei colpi boccia al punto davvero da campioni, formidabile il team guidato dal presidente Sardella originario di Lesina (sono arrivati anche da lì per sostenere la squadra meneghina).

Bravi perché ci hanno provato comunque i ragazzi del patron Diego Storani che sono stati finalisti di Coppa Italia per club 2021, 1°posto in A2, vittoria nei play-off 2021 con conseguente promozione in serie A.

Alla fine scene di entusiasmo per questo importante trofeo alla sua prima edizione giocata a Termoli.

Premiazioni effettuate dal sindaco Roberti, dai presidenti regionali Fib molisano e nazionale Formato e Rosati, il neo senatore Costanzo Della Porta e l’onorevole Elisabetta Lancellotta.

A noi termolesi che fino a oggi non abbiamo avuto momenti frequenti per seguire questa bellissima disciplina, dopo stasera vi possiamo assicurare per quello che ci ha lasciati in memoria saremo sicuramente più vicini al gioco delle bocce perché davvero merita molta attenzione e simpatia.